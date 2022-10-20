Потому что с ними всё плохо. С визуальной и других точек зрения.

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Вчера вечером на PC состоялся релиз сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy. С точки зрения не сталкивавшегося ранее с данной франшизой PC-геймера данное решение выглядит странно: четвёртая номерная часть франшизы выходит отдельно, при этом предыдущие части серии остаются эксклюзивами, что может вызвать пробелы в повествовании. Сегодня же представители студии Naughty Dog объяснили, почему было принято именно такое решение.

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По словам Naughty Dog, причина весьма простая и, откровенно говоря, предсказуемая. Дело в том, что из всех четырёх номерных частей Uncharted именно четвёртая вкупе с самостоятельным аддоном находятся на достаточно высоком техническом и визуальном уровне, чтобы без дополнительных улучшений выпустить их на PC. В случае с первыми тремя частями пришлось бы заниматься техническими усовершенствованиями, дабы они соответствовали уровню ожиданий PC-гемймеров.

Кроме того, в Naughty Dog считают, что повествуемые в Uncharted истории являются в достаточной мере независимыми друг от друга, чтобы у игроков не возникало ощущения недосказанности или провалов в «лоре».

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Похоже, перед нами пусть и очень туманный, но всё же намёк на то, что трилогия Uncharted получит ремейки или, на худой конец, ремастеры.