Разработчики из DICE сообщили о том, что уже завтра утром (20 октября в 11:00 по московскому времени) боевик Battlefield 2042 получит свежее обновление с индексом 2.2.0. Помимо различных мелких исправлений и улучшений в состав патча включены несколько значительных нововведений и изменений, на которых имеет смысл заострить чуть больше внимания.
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Поле боя «Космодром», которое в своё время получило массу нареканий в плане баланса, было переработано: появились новые укрытия, был изменён ландшафт, уменьшено количество открытых локаций. Вместе с тем в обновление включили три вида оружия из режима Portal: ACW-R, АКС-74У и MP412 Rex. Все эти виды оружия так или иначе встречались в предыдущих играх серии Battlefield, но в BF2042 в основном режиме они появятся только сейчас.
Также обладатели премиального боевого пропуска смогут пользоваться хостингом своих серверов.
Напомним, что Battlefield 2042 вышла прошлой осенью, получила разгромные отзывы, но постепенно ситуация исправляется, что не может не радовать. Жаль только, что исправления запоздали.