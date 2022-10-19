И другие, незначительные изменения.

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Разработчики из DICE сообщили о том, что уже завтра утром (20 октября в 11:00 по московскому времени) боевик Battlefield 2042 получит свежее обновление с индексом 2.2.0. Помимо различных мелких исправлений и улучшений в состав патча включены несколько значительных нововведений и изменений, на которых имеет смысл заострить чуть больше внимания.

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Поле боя «Космодром», которое в своё время получило массу нареканий в плане баланса, было переработано: появились новые укрытия, был изменён ландшафт, уменьшено количество открытых локаций. Вместе с тем в обновление включили три вида оружия из режима Portal: ACW-R, АКС-74У и MP412 Rex. Все эти виды оружия так или иначе встречались в предыдущих играх серии Battlefield, но в BF2042 в основном режиме они появятся только сейчас.

Также обладатели премиального боевого пропуска смогут пользоваться хостингом своих серверов.

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Напомним, что Battlefield 2042 вышла прошлой осенью, получила разгромные отзывы, но постепенно ситуация исправляется, что не может не радовать. Жаль только, что исправления запоздали.