Боевик Devil May Cry 5 трудно назвать запредельно популярным, но свою внушительную аудиторию, измеряющуюся миллионами игроков, за прошедшие три с половиной года всё-таки «сколотил». Сегодня, например, авторы проекта сообщили, что на сегодняшний день число проданных копий DMC5 превысило шесть миллионов экземпляров. Разработчики поблагодарили фанатов за их поддержку.
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Стоит отметить, что три с половиной года назад состоялся первоначальный релиз Devil May Cry 5 для PC и консолей прошлого поколения. До приставок текущего поколения игра добралась в ноябре 2020-го, то есть, вскоре после их поступления в продажу.