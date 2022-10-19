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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Выживастик» DayZ получил очень крупное обновление «Секреты «Ливонии»
Много этих секретов, получается.
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Разработчики из Bohemia Interactive выпустили крупное обновление для своего популярного (всё ещё) онлайн-симулятора выживания DayZ. Само DLC получило название «Секреты Ливонии» (The Secrets of Livonia). Одновременно с этим игра обновилась до версии 1.19 на всех платформах, получив множество новых «фишек» и контента.

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Больше всего приятных преобразований случилось в отношении транспортных средств DayZ. Разработчики соизволили устранить давние и хорошо известные игрокам проблемы со стабильностью, а также добавило несколько новых функций (автоматическая коробка передач, гудок и прочее). Любителям колёсной техники стоит обратить внимание на новую машину — M1025.

Если говорить про сам регион Ливонию, то в нём появились новые достопримечательности и маршруты. А распределение раскиданного «лута» на отдельных локациях стало более сбалансированным.

Авторы также устранили большое количество проблем, связанных с различными эксплойтами, а также переработали систему передвижений персонажей. В последнем случае речь идёт о снижении скорости движения вверх и вниз по склону, а также уменьшении расстояния, на которое персонажи отталкиваются при падении с края.

Механики, завязанные на передвижении объектов и персонажей, действительно подверглись серьёзной правке в DayZ. Специалисты из Bohemia Interactive увеличили момент инерции персонажа, внедрили GPS-приёмник и улучшили помощников навигации.

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С полным списком изменений можно ознакомиться по данной ссылке. Авторы также напоминают, что до 14 ноября в DayZ проходит событие в честь Хэллоуина, которое уже сейчас изменило облик некоторых локаций на всех серверах игры.

#bohemia interactive #dayz
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