3 149 рублей за игру 2016 года вынь да положи.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Как известно, через официальные магазины видеоигры от крупных издателей в России приобрести временно нельзя. Поэтому для любителей интерактивных развлечений остаётся не так уж много вариантов: заморачиваться с регистрацией новых учётных записей в других регионах, пользоваться так называемыми народными версиями или же покупать ключи активации.

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Если вы предпочитаете третий вариант и желаете спокойно поиграть в Steam-версию сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, то у «Буки» есть пусть и не самое привлекательное, но всё же предложение. Вчера в магазине компании появилась страница сборника, на которой ключ активации его PC-версии можно приобрести за 3 149 рублей. Сумма, безусловно, большая, соответствующая прямому переводу долларового ценника в рубли, но даже так все завезённые в первой партии ключи были распроданы как горячие пирожки.

На момент публикации данной заметки все ключи уже были распроданы, но представители «Буки» успокаивают пользователей, заявляя, что новая партия будет завезена уже сегодня вечером.

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Релиз PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection состоялся сегодня.