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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Бука» начала продавать ключи PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection — цена не радует
3 149 рублей за игру 2016 года вынь да положи.
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Как известно, через официальные магазины видеоигры от крупных издателей в России приобрести временно нельзя. Поэтому для любителей интерактивных развлечений остаётся не так уж много вариантов: заморачиваться с регистрацией новых учётных записей в других регионах, пользоваться так называемыми народными версиями или же покупать ключи активации.

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Если вы предпочитаете третий вариант и желаете спокойно поиграть в Steam-версию сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, то у «Буки» есть пусть и не самое привлекательное, но всё же предложение. Вчера в магазине компании появилась страница сборника, на которой ключ активации его PC-версии можно приобрести за 3 149 рублей. Сумма, безусловно, большая, соответствующая прямому переводу долларового ценника в рубли, но даже так все завезённые в первой партии ключи были распроданы как горячие пирожки.

На момент публикации данной заметки все ключи уже были распроданы, но представители «Буки» успокаивают пользователей, заявляя, что новая партия будет завезена уже сегодня вечером.

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3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Релиз PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection состоялся сегодня.

#naughty dog #uncharted 4 #uncharted legacy of thieves collection #uncharted 4 a thiefs end
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