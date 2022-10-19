Ну, или аналогичный по производительности.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

До запуска супергеройского боевика Gotham Knights остались каких-то два дня, но подробными системными требованиями проекта разработчики решили поделиться с нами только сейчас. Взглянув на данные системные требования, а также на уровень графической составляющей Gotham Knights можно будет примерно предположить себе, почему публикацию данных сведений авторы отложили чуть ли не до самого релиза.

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Минимальные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, низкие настройки качества):

процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки качества):

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарт: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;

45 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Gotham Knights назначен на 21 октября. В России легально получить доступ к данному боевику вследствие ухода компании Warner Bros. и всех её дочерних фирм с российского рынка. Предполагалось, что это будет временно, но, по всей видимости, нет ничего более постоянного, чем временное. Что ж, это их выбор.