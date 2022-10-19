Издание CNews сообщает, что VK выплатила специалистам в сфере безопасности 3 млн рублей. Компания получила 300 отчётов об уязвимостях от внешних экспертов в рамках программы по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой является Positive Technologies.
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Эксперты VK признали больше половины сообщений существенными, поэтому выявленные на их основе уязвимости были устранены. Более 50 исследователей безопасности получили вознаграждение на общую сумму 3 млн рублей.
«Мы разместили нашу программу по поиску уязвимостей на Standoff 365 три месяца назад и уже видим положительные результаты её работы. За это время внешние эксперты помогли нам усовершенствовать и усилить защиту наших сервисов. VK стремится предоставить комфортные условия для пользователей, обеспечение сохранности и конфиденциальности их данных – наш приоритет. Помимо создания собственных технологических решений мы продолжим сотрудничество с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы наши продукты были максимально безопасными», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.
Напомним, VK объявила об участии в Standoff 365 Bug Bounty в августе 2022 г. Компания разместила на платформе 12 сервисов. В течение трех месяцев их число выросло до 19. В планах увеличение количества проектов на платформе более чем на 20%.