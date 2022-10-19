Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: компания VK выплатила «белым хакерам» 3 миллиона рублей с августа текущего года
В рамках программы Standoff 365 Bug Bounty.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Издание CNews сообщает, что VK выплатила специалистам в сфере безопасности 3 млн рублей. Компания получила 300 отчётов об уязвимостях от внешних экспертов в рамках программы по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой является Positive Technologies.

реклама

Эксперты VK признали больше половины сообщений существенными, поэтому выявленные на их основе уязвимости были устранены. Более 50 исследователей безопасности получили вознаграждение на общую сумму 3 млн рублей.

«Мы разместили нашу программу по поиску уязвимостей на Standoff 365 три месяца назад и уже видим положительные результаты её работы. За это время внешние эксперты помогли нам усовершенствовать и усилить защиту наших сервисов. VK стремится предоставить комфортные условия для пользователей, обеспечение сохранности и конфиденциальности их данных – наш приоритет. Помимо создания собственных технологических решений мы продолжим сотрудничество с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы наши продукты были максимально безопасными», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, VK объявила об участии в Standoff 365 Bug Bounty в августе 2022 г. Компания разместила на платформе 12 сервисов. В течение трех месяцев их число выросло до 19. В планах увеличение количества проектов на платформе более чем на 20%.

#вконтакте #отечественное по #vk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store
СМИ: Минпросвещения настоятельно рекомендует не использовать мессенджер WhatsApp в образовательном процессе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
9
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
130
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
33
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
139
Подробности о USB 4 2.0
16
Как организовать охлаждение игрового компьютера
25
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
15
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
5
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
2
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
7

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
01:29
паста из гранита и паста из земли? С просеиванием через чайный пакетик ))) ты бы еще взял ингредиенты из туалета )))))))) чувак если у тебя с мозгами совсем туго то зачем делать это достоянием обществ...
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
Winssy
01:28
"А ведь я не просто так вывел конкретные условия..." По ходу просто так. Сам выдумал проблему и сам же ее пытаешься решить. И все бы ничего, если бы было не так коряво. Претензия у большинства именно ...
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Миньон Миньоныч
01:24
Он просто даун.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Rtxmonster
01:23
Зелот просто кудахтает от зависти сейчас.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Тихон Васильев
01:22
У друга на 1650s в начале октября отлетали дрова, а на моей 6600 хт с покупки пока ни разу
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Василий Сорокин
01:20
КАК КОРПУС ТОЛЬЩЕ 12см. Это же невозможно. У тебя же стандарты что корпус должен быть тоньше 12 см )))))))))))
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
Тихон Васильев
01:18
Как же я страдаю играя во всех игры в 1080р максималки на своей 6600 хт(
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
[ AtoM ]
01:18
глаз увидит разницу если монитор больше 50" . Ну и 8к это чтоб нагнуть карту. в 4к всё летает...
Стабильные 70 FPS в A Plague Tale: Requiem в 8K RTX 4090 может обеспечить только с DLSS 3.0
Алексей Обухов
01:16
Радеон круче!))) https://m.youtube.com/watch?v=EDtQR50svaA
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Тихон Васильев
01:15
Rtx-линейка видеокарту nvidia
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем