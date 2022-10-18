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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: свежий трейлер Apex Legends знакомит нас с новой легендой — терраформером Тресс Смит
Старт нового сезона намечен на 1 ноября.
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Разработчики из Respawn Entertainment рассказали, что появится королевской битве Apex Legends в рамках 15 сезона Eclipse. Уже сейчас мы знаем, что в игре появится новая карта под названием In Boreas’ Shadow, а также новая механика раздачи подарков. В последнем случае игроки смогут покупать и отправлять косметические предметы своим друзьям.

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А сейчас настало время поговорить о новой героине следующего сезона Apex Legends — легенду по имени Catalyst. Её дебют состоялся в трейлере из цикла Stories from the Outlands. Настоящее имя Catalyst — Тресс Смит, сами авторы описывают её как «опытного терраформера и заклинательницу-защитника». Среди ключевых способностей легенды есть умение управлять феррожидкостью прямо на боле битвы.

Представленный трейлер знакомит нас с Трессой и её подругой Марго. Героини пытаются спасти разрушенную луну своей родной планеты, которую хочет прибрать к рукам компания Hammond Robotics. В какой-то момент Тресса оказывается вовлечена в заговор.

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Напомним, начало сезона Apex Legends: Eclipse намечен на 1 ноября, а уже 20 октября разработчики из компании Respawn должны будут опубликовать релизный трейлер сезона.

#respawn entertainment #apex legends
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