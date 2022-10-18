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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Вчера Criterion Games пообещала, что 18 октября опубликует свежий геймплейный видеоролик Need for Speed Unbound. Сказано — сделано: указанный день настал, видеоролик был опубликован. По своей продолжительности новый видеоролик весьма скромен, но главное не продолжительность, а ёмкость. И с этим у свежего видео проблем нет: в полторы минуты разработчики уложили гонки, попытки удрать от полиции, а также симпатичный город Лейкшор в ночное время суток.

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Релиз Need for Speed Unbound назначен на 2 декабря на PC, а также на консолях текущего поколения (которые PS5 и Xbox Series).