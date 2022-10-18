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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ночные погони — в свежем геймплейном видео Need for Speed Unbound
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Вчера Criterion Games пообещала, что 18 октября опубликует свежий геймплейный видеоролик Need for Speed Unbound. Сказано — сделано: указанный день настал, видеоролик был опубликован. По своей продолжительности новый видеоролик весьма скромен, но главное не продолжительность, а ёмкость. И с этим у свежего видео проблем нет: в полторы минуты разработчики уложили гонки, попытки удрать от полиции, а также симпатичный город Лейкшор в ночное время суток.

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Релиз Need for Speed Unbound назначен на 2 декабря на PC, а также на консолях текущего поколения (которые PS5 и Xbox Series).

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#electronic arts #criterion games #need for speed unbound
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N1ghtwish
18:47
Там денуво что ли? На торрентах 2й и 3й части до сих пор нет, хотя игры вышли 1год назад.
Ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 через месяц доберутся до Steam
Vlad Od
18:46
действительно а чо рассказывать? если удары по белгороду это ответ на терроризм путина и удары по гражданской инфраструктуре Украины, русские пусть готовятся скоро так будут гореть и другие города у н...
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Tin Terner
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теперь понятно чем занимались "майнеры", не задумываясь взламывали коды от ядерных ракет.
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Hangry
18:37
там будет быстрая матрица как на Самсунге.
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
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