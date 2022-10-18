Рано или поздно это должно было случиться.

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Хотя в этом году серия Mortal Kombat отмечает тридцатилетие, никаких важных и громких анонсов к данному событию приурочено не было. Подобное поведение целиком и полностью на совести разработчиков, и там, очевидно, поняли, что полностью без анонсов провожать юбилейный 2022 год было бы неправильно, и сегодня представили вниманию общественности проект под названием Mortal Kombat Onslaught. Это коллекционная карточная RPG для мобильных устройств.

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Анонс получился исключительно «бумажным»: девелоперы из NetherRealms не стали утруждать себя публикациями скриншотов, не говоря уже про видео с игровым процессом, а просто заявили, что релиз новинки состоится в следующем году на Android и iOS.

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По всей видимости, NetherRealm посчитала данный проект достойным ответом на прозвучавшие от конкурентов анонсы Street Fighter 6 и Tekken 8.