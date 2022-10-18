Игровая индустрия и различные анимационные короткометражки и даже целые мультсериалы уже сравнительно давно существуют в определённом симбиозе: благодаря видеоиграм у подобных произведений появляются первоначальные аудитории, а видеоигры, в свою очередь, довольствуются резким скачком популярности на фоне интереса к подобному сопровождающему контенту.
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Ярким примером подобного успешного продукта является аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners, после запуска которого Cyberpunk 2077 удалось добиться лучших показателей «онлайна» с момента релиза. Аниме-сериал получил очень высокие оценки, поэтому зрители стали задавать вопросы о его возможном продолжении — например, о выпуске второго сезона.
К сожалению тех, кому понравился первый сезон, продолжения сериала в планах пока нет, и даже если они вдруг появятся, маловероятно, что это произойдёт скоро. По словам руководителя японского подразделения CD Projekt RED Сатору Хонма, Cyberpunk Edgerunners — это цельная и завершённая история, и ни о каком втором сезоне пока и речи не идёт.
Безусловно, ключевым словом во всём этом комментарии является «пока», но всегда важно помнить, что лучше сохранить сериал качественным, чем идти на поводу у публики и превращать его в «дженерик», как это происходит практически с любым слишком задержавшимся в эфире сериалом.