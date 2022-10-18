Но оценочки могли быть и повыше.

Сегодня ночью приключенческий экшен A Plague Tale Requiem добрался до релиза, обрадовав фанатов оригинала, которые, быть может, и не ждали продолжения, но искренне на него надеялись. Надежда оправдалась, и сегодня приключения Амиции и Гуго получили формальное развитие: «Реквием» добрался до релиза на всех основных платформах. На PC проект доступен через Steam, так что если вы готовы развлекаться с различными схемами пополнения внутреннего кошелька учётной записи магазина от Valve в российском регионе, то новинка обойдётся вам в 1 999 рублей (без учёта комиссий и конвертаций).

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A Plague Tale Requiem представляет собой сюжетное продолжение A Plague Tale Innocence. Новинка отличается более серьёзным масштабом и детальной проработкой, а также более активным участием братца — Гуго — в прохождении локаций и заданий. С точки зрения сюжета это обстоятельство объясняется возросшей магической силой Гуго. По факту же перед нами масштабно доработанная версия Innocence.

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Новинка уже получила весьма высокие оценки профессиональных критиков и обозревателей, а сегодня может похвастать 81-процентным пользовательским рейтингом в Steam. Иными словами, проект очень достойный. Что до стоимости, то для проекта AA-класса две тысячи рублей — это, безусловно, многовато.