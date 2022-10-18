Хотя формально презентация ремейка Resident Evil 4 в начале лета не стала ни для кого сюрпризом — подкреплявшиеся успехами ремейков RE2 и RE3 слухи о неизбежной подготовке обновлённой версии четвёртой номерной части серии гуляли по Сети не один год — внятной демонстрации игрового процесса новинки так до сих пор и не состоялось.
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Возможно, сие безобразие будет исправлено в грядущую пятницу, 21 октября, поскольку именно на эту дату назначена свежая презентация Resident Evil Showcase, в рамках которой помимо различных глубоко вторичных по своей сути новостей обещают показать геймплей ремейка Resident Evil 4 вкупе с его свежим трейлером. Старт презентации назначен на час ночи по московскому времени; сколько времени займёт её проведение, пока не уточняется.
Официально релиз обновлённой версии Resident Evil 4 должен состояться следующей весной. Ну, а удастся ли выполнить план — узнаем уже через несколько месяцев.