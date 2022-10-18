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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Бумажный рогалик» Paper Cut Mansion поступит в продажу 27 октября
Стиль здесь имеет значение.
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Разработчики из Space Lizard сообщили, что необычный рогалик с «бумажным» визуальным стилем Paper Cut Mansion поступит в продажу на консолях Xbox и ПК уже 27 октября. Доподлинно известно, что данный проект также должен появиться на консолях PlayStation и Switch, но случится это позднее.

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По случаю объявления даты релиза был представлен небольшой тизер. Здесь нужно сделать важное напоминание о том, что финансированием Paper Cut Mansion занималась компания Razor, поэтому без рекламы этого производителя дело не обошлось.

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Напомним, «бумажный рогалик» предложит игрокам заняться исследованием таинственного поместья, в котором много всяких загадок и прочих вещей. Для Paper Cut Mansion заявлены: несколько концовок, несколько монстров с разным стилем поведения, а также возможность персонализировать снаряжение.

#paper cut mansion #space lizard
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