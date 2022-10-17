Причины предельно понятны.

Так называемый горизонт планирования российских кинотеатров на фоне ухода с рынка РФ голливудских кинопрокатчиков сократился до нескольких недель. Данную информацию обнародовал глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с авторами издания ТАСС.

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Алексей Воронков также уточнил, что сейчас закрыто чуть более 150 кинотеатров, это порядка 7 % от их общего числа. На территории России действовало более 2,1 тысячи кинотеатров. Как утверждает глава АВК, 700 из них — муниципальные. Это значит, что они вряд ли закроются, поскольку содержатся на бюджетные деньги. В некоторых крупных 12-зальных кинотеатрах работает только половина залов из-за банальной нехватки контента. Ситуация с западными санкциями серьёзно повлияла на репертуарное планирование в киноотрасли.

«Да, вышло сейчас "Сердце Пармы", кинотеатры им немного работали. Следующие фильмы ожидаем, они дай бог придут в ноябре. Декабрь вроде по российскому кино неплохой. Но говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале. Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель», — сказал глава АВК.

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Воронков дополнительно сообщил, что из 5,7 тыс. кинозалов (в одном кинотеатре может быть несколько кинозалов) в России по состоянию на август был закрыт 41 %.