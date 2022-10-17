Но пока что конкретных планов нет.

Завтра состоится релиз A Plague Tale Requiem про приключения Амиции и Гуго де Рун в охваченном чумой мире, и в преддверии столь знаменательного события представители PlayStation побеседовали с разработчиками проекта из студии Asobo. Было затронуто много тем, но главным вопросом в адрес геймдиректорм «Реквиема» Кевином Шото, на наш взгляд, стало его отношение к возможному дальнейшему развитию серии.

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Представитель PlayStation задал господину Шото прямой вопрос — является ли A Plague Tale Requiem финалом истории? На что Шото ответил, что на текущий момент да, это финал, но «дверь никогда не закрыта»: студия хочет собрать отзывы пользователей и только на их основании принимать дальнейшие решения. Именно пользовательские отзывы и их желание (или отсутствие такового) продолжения и станут для Asobo Studio руководством к действию.

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«Спойлеры» A Plague Tale Requiem стали просачиваться в Сеть ещё на днях вследствие разгильдяйского подхода некоторых розничных торговцев к своим обязанностям, но никаких истерик из-за этого события разработчики не закатывали, просто попросив геймеров быть аккуратнее и не портить себе впечатления от первого прохождения. Правильный подход разработчика, уверенного в своём продукте. Пример для подражания для многих.