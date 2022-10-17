Программист-энтузиаст Райан Дуайр сообщил о завершении декомпиляции обеих версий оригинальной Perfect Dark с консоли Nintendo 64. Речь идёт о шутере от первого лица, который считается духовным преемником GoldenEye 007 — проекта от того же разработчика, студии Rare.
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Мы упомянули две версии: релизное издание экшена и его подправленной версии. В техническом плане данная новость означает, что теперь Perfect Dark можно портировать на ПК, добавив туда поддержку пользовательских модификаций, которые улучшат внешний вид игры и не только.
Райн Дуайр сумел высчитать, что декомпиляция завершена на 97,4 %, но оставшиеся проценты по праву можно назвать формальностью и даже погрешностью. В данный момент, напомним, идёт разработка перезапуска Perfect Dark, релиз которого состоится когда-нибудь потом.