Другие слухи гласили, что в октябре. Вывод из всего этого простой: CPDR пора перестать молчать, иначе дороже выйдет.

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Пока CD Projekt RED по плохо понятной причине сохраняет молчание касательно сроков сдачи обновлённых (для PS5 и Xbox Series) версий The Witcher 3 Wild Hunt, её место без спроса занимают различные инсайдеры и прочие авторы слухов. На прошлой неделе в Сети всплывал слух о том, что графически усовершенствованная версия «Ведьмака 3» выйдет уже до конца октября, но сегодня появилась другая информация, гласящая, что запуск соответствующей версии всё же состоится позже, а именно — 9 декабря.

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По всей видимости, в CD Projekt RED решили приурочить соответствующее событие к мероприятию The Game Awards 2022, которое пройдёт 8 декабря, и в рамках которого и прозвучит соответствующий анонс.

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Согласно имеющейся информации, в обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt игроков ждёт более совершенная графика с поддержкой трассировки лучей. Так сказать, своеобразное второе рождение культового проекта.