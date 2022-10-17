Такова реальность игровой индустрии, что в проектах, в которых применяется сетевая функциональность, необходимость в ней с течением времени отпадает в силу полной утраты определённой игрой своей актуальности. Происходит это постепенно, примерно спустя 5—15 лет после релиза игры, и в зависимости от скорости угасания пользовательского интереса к ней. Вышедший в 2010 году экшен Mirror’s Edge ещё сохраняет определённую пользовательскую базу, но она уже не является достаточно значительной, чтобы оправдывать содержание серверов со стороны издателя. Поэтому сегодня Electronic Arts обновила список игровых серверов на выведение из эксплуатации.
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Так, уже 19 января будут отключены серверы четырёх игр: вышеописанной Mirror’s Edge, а также многократно менее известных NBA Jam On Fire Edition, Shank 2 и Gatling Gears.
Как отмечает Electronic Arts, все эти проекты сохранят свою функциональность в автономном режиме, но ни о каких сетевых режимах, естественно, после указанной даты и речи быть не может.