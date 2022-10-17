Хотя формально анонс Need for Speed Unbound состоялся в начале этого месяца, особо в подробности проекта разработчики из Criterion Games пока не вдавались. Очевидно, информацией об игре её авторы собираются с нами делиться порционно, дабы у нас случайно не произошло передозировки сведениями. Новая такая порция поступила сегодня, и в ней разработчики затронули тему сетевой функциональности своего творения.
реклама
В свежей публикации Criterion поведала о том, что сетевой режим в Need for Speed Unbound рассчитан на 16 пользователей, что, если память нам не изменяет, вдвое превышает аналогичный показатель в предыдущей игре серии. Игроки смогут соревноваться друг с другом или, при желании, объединяться в команды по четыре участника в каждой. Иными словами, свежих деталей немного, но они есть, и это уже что-то.
Релиз Need for Speed Unbound запланирован на 2 декабря на актуальных платформах.