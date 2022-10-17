По какой-то причине так получается, что некоторые игры удаётся запустить и начать прохождение раньше указанного срока, причём речь идёт не о пресс-версиях проектов, а о вполне себе обычных коробочных изданиях, которые можно приобрести в любом розничном магазине. Почему издатели и разработчики никак этот вопрос не регламентируют с технической точки зрения, вопрос хороший, но если бы на него был дан ответ, то этого материала в новостной ленте бы не было. Поэтому имеем, что имеем: в Сети распространяются многочисленные видеоролики с демонстрацией игрового процесса супергеройского боевика Gotham Knights.
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Если вы высоко цените то характерное чувство первого прохождения новой игры, то постарайтесь совладать с любопытством и не просматривать многочисленные «спойлеры». Сейчас по Сети в основном гуляют кадры с геймплеем первых сюжетных миссий за разных персонажей, но учитывая тот факт, что до релиза ещё несколько дней, то за это время «спойлеризация» Gotham Knights может дойти весьма далеко. Так что самоконтроль — наше всё.
Напоминаем, что в Gotham Knights мы будем играть за коллективную замену Бэтмену: в нашем распоряжении будут Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак, которым предстоит дать отпор готэмским злодеям, работающим под эгидой преступной организации «Суд Сов». Релиз — 21 октября.