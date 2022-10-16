Выглядит так, как и должен выглядеть подобный проект.

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В начале минувшего лета Mojang официально анонсировала экшен-стратегию Minecraft Legends, выступающую в качестве ответвления в знаменитой «кубической» франшизы. С тех пор никаких подробностей проекта не публиковалось, да и в целом разработчики сидели тише воды и ниже травы. Сегодня эта тишина наконец-то закончилась, и разработчики в рамках ежегодной посвящённой Minecraft трансляции устроили дебютный показ игрового процесса Minecraft Legends.

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В целом геймплей примерно соответствует ожидаемому, разве что некоторые его элементы, такие, как система сбора ресурсов, упрощены и могут быть автоматизированы — соответствующие указания здесь выполняют специальные дружественные «мобы»-добытчики. Также дружественных «мобов» можно будет брать с собой в походы и одерживать с их помощью убедительные победы.

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По плану, релиз Minecraft Legends состоится весной следующего года на всех актуальных платформах.