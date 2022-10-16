Очень интересная тенденция проглядывается.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Если вы внимательно следите за игровой индустрией, то помните, что на днях недобросовестные розничные торговцы начали раньше срока продавать диски с A Plague Tale Requiem. Разработчики игры призвали геймеров не портить сюрпризы себе и другим и быть аккуратнее с просмотром информации по новинке, но, как мы знаем, многие слов не понимают и продолжают вредить.

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С другой стороны, от этого вреда есть и частичная польза: например, благодаря одной из утечек стало известно, что в консольных версиях A Plague Tale Requiem отсутствует опция настройки графического режима — «Производительность» или «Качество». По умолчанию новинка работает с частотой кадров в 30 к/c (fps), что, безусловно, крайне мало.

👀🔥 CONFIRMACIÓN 🚨



Os confirmo lo que os comenté en el vídeo de HOY y en el DIRECTO 📺.



A Plague Tale Réquiem solo funciona 30fps y tampoco tiene disponible modo rendimiento en consolas PS5 y Xbox Series. pic.twitter.com/lqmLr1YNWU — eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) October 16, 2022

Учитывая, что в плане графической составляющей «Реквием» недалеко ушёл от оригинальной A Plague Tale Innocence, возникают закономерные вопросы: как так вышло, кто виноват и что делать?

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Возможно, что данная проблема разработчикам известна, и её решат в так называемом обновлении первого дня. Остаётся только дождаться релиза A Plague Tale Requiem, который состоится уже послезавтра — 18 октября.