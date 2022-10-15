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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart скоро огласят точную дату выхода проекта
Анонс анонса выполнили в виде крайне странного видеоролика.
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Экшен Atomic Heart, безусловно, является главным отечественным проектом последней пары десятков лет, и уровень ожидания среди геймеров у него соответствует данному статусу. Ситуацией необходимо пользоваться, и разработчики из Mundfish это активно делают: сегодня, например, они опубликовали видеоролик из какой-то корпоративной вечеринки, приуроченной, предположительно, к сдаче проекта «в печать». Описание видеообращения гласит, что студия уже «скоро» объявит дату релиза [Atomic Heart].

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Ранее релиз Atomic Heart должен был состояться в период с сентября по декабрь включительно, но в начале осени «окно» выхода проекта изменилось на текущую зиму. То есть, с декабря 2022 по февраль 2023 включительно. Хотелось бы верить, что Atomic Heart всё-таки станет подарочком на новый год, да и радость разработчиков явно свидетельствует о том, что запуск проекта состоится уже совсем скоро.

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Напоминаем, что действие новинки разворачивается в альтернативной вселенной, в которой СССР не распался, а продолжил существовать и пошёл по пути ускоренного технического прогресса. Так в стране появились автоматоны. Различные устройства, дающие людям сверхъестественные способности, и много чего ещё.

#atomic heart #mundfish
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