Но он не будет связан с основной сюжетной линией.

Супергеройский боевик Gotham Knights допускает одиночное прохождение или кооператив на двоих. Несколько месяцев назад в Сети всплывала информация о том, что в проект можно будет играть и вчетвером, но до сегодняшнего дня она не подтверждалась. Сегодня, однако, разработчики из WB Games Montreal пояснили, что кооперативный режим на четверых всё-таки будет, но с одним значительным нюансом.

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Называться режим будет Heroic Assault, он отделён от основной сюжетной линии Gotham Knights и представляет собой своеобразный аренный супергеройский боевик, в котором игрокам необходимо выполнять задания и истреблять противников на каждом из тридцати этажей этой «арены». Иными словами, нюанс в том, что этот режим является отдельным, и совместное прохождение основной сюжетной линии по-прежнему допускается либо в сольном формате, либо вдвоём с товарищем.

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Очевидно, основная сюжетная кампания рассчитана именно на такой формат, и столпотворение из четверых супергероев в него попросту не укладывается. Релиз Gotham Knights состоится 21 октября, ну а режим Heroic Assault выйдет через месяц — 29 ноября.