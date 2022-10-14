Компания Capcom собирается выпустить через две недели несколько контентных обновлений для Resident Evil Village. Среди них особое место будет занимать большой DLC под названием Winters’ Expansion. По случаю его скорого релиза авторы выпустили отдельный трейлер.
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Если вам всё ещё интересна данная серия хорроров, то будет полезным знать, что в скором времени состоится мероприятие Resident Evil Showcase. В рамках данного ивента авторы расскажут о будущем серии хорроров. Ранее они уже пообещали поделиться информацией о ремейке Resident Evil 4 в рамках именно данного шоу. В любом случае, дата его проведения ещё не объявлена — это случится когда-нибудь позже.
Теперь вернёмся к Resident Evil Village. Компания Capcom выпустит для него дополнение Shadows of Rose вместе с режимом с видом от третьего лица и контентом для «Наёмников». Случится это уже 28 октября — в этот же день будет представлено издание Resident Evil Village Gold Edition, которое включит в себя все обновления и вышеупомянутые DLC.
Resident Evil Village изначально вышла 2 мая 2021 года на ПК и консолях.