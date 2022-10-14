Игра создаётся на базе движка Unreal Engine 5.

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Разработчики из Nexon Games совместно с Nexon Korea представили новый трейлер кооперативного RPG-экшена The First Descendant. Ролик по своей сути является сюжетным, он раскрывает кое-какие детали здешнего мироустройства.

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Так, с помощью видеоролика нам удаётся узнать, что около века назад человечество было побеждено инопланетными захватчиками. После чего на Землю заявились некие Коллоси, которые истребили всё остальное. Через некоторое время люди смогли обнаружить в себе пробудившиеся суперспособности предков, которые смогли вернуть им былую мощь. Таких счастливчиков стали называть Потомками.

С появлением Потомком человечество на короткое время почувствовало себя в безопасности, но почти сразу у него появился новый враг — предводитель пришельцев Карел, которому очень хочется погрузить всё в хаос и тьму. Разбираться со всем этим предстоит уже игрокам.

Бета-тестирование RPG-экшена пройдёт в Steam в период с 20 по 27 октября. Геймерам дадут возможность опробовать в действии десять разблокируемых персонажей с уникальными навыками. В рамках теста также будут доступны миссии и сражения с боссами.

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The First Descendant должен поступить в продажу на ПК, PlayStation и Xbox. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, точная его дата релиза будет объявлена позже.