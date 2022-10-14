На протяжении многих лет разработчики игр усложняют жизнь простым геймерам, вводя всё больше и больше различных требований, логика которых зачастую понятна только самим разработчикам. Так, например, в Call of Duty Modern Warfare II будет реализовано требование привязки номера телефона к своей учётной записи. Соответствующая информация появилась ещё на прошлой неделе, но сегодня авторы проекта уточнили, кому и зачем это предстоит делать.
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Итак, согласно заявлениям Activision, данная операция необходима для минимизации количества читеров как в Modern Warfare II, так и в Warzone 2.0. В качестве побочного эффекта данная функция позволит защитить саму учётную запись. При этом в Activision уверяют, что не будут использовать полученную информацию о номерах телефонов, чтобы использовать её в нечистоплотных целях вроде различной рекламы.
Стоит отметить, что читерство и впрямь является чудовищной проблемой в той же Call of Duty Warzone. Печально в этой ситуации лишь то, что никакие античитерские системы защиты не дают ощутимого эффекта, и что для минимизации жульничества необходимо подтверждать свою личность привязкой номера телефона.