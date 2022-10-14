Чтобы не испортить ощущения от прохождения, естественно.

Сегодня студия Asobo столкнулась с неприятным явлением: какие-то не особо адекватные продавцы начали реализовывать физические копии A Plague Tale Requiem за несколько дней до официального формального релиза проекта. Данное обстоятельство закономерно привело к тому, что в Сети стали всплывать записи игрового процесса новинки, в значительной степени «спойлерящие» сюжет и геймплейные особенности «Реквиема».

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Повлиять на то, что случилось, в Asobo не могут, а если бы и могли, то уже в любом случае поздно, поэтому разработчики призвали геймеров не портить себе впечатления от первого прохождения A Plague Tale Requiem и избегать просмотра просочившихся видеороликов. Также в Asobo призвали получивших раньше срока доступ к игре держать себя в руках и не портить другим людям удовольствие от прохождения. Второе обращение, естественно, никакого эффекта не возымеет, поэтому остаётся только проявлять чудеса самоконтроля и воли.

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Официальный запуск A Plague Tale Requiem состоится в грядущий вторник, 18 октября, в час ночи по московскому времени.