Когда разработчики вдохновлённого творчеством Гигера хоррора Scorn начали активно демонстрировать игровой процесс проекта, значительная часть геймеров сошлись во мнении, что перед нами в лучшем случае «крепкий середняк». Первые профессиональные обозреватели оказались более резкими в своих суждениях.
реклама
На момент публикации данной заметки рейтинг Scorn составлял 64—72 балла из 100 возможных в зависимости от конкретного агрегатора. Согласно комментариям обозревателей, в целом Scorn демонстрирует посредственные геймплейные характеристики и не менее посредственную сюжетную линию. Единственное, что хоть в какой-то степени «вытаскивает» проект — это непосредственно его визуальный дизайн, а также звуковое сопровождение. Два данных аспекта игры полностью соответствуют её жанру и стилю.
В остальном же рецензенты считают, что проект вызывает большое разочарование: сомнительная система чекпоинтов, слабая боевая система, плохо продуманные головоломки, невнятная запутанность локаций.
Проект доступен на PC и Xbox Series.