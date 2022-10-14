Что и требовалось доказать с самого начала.

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Когда разработчики вдохновлённого творчеством Гигера хоррора Scorn начали активно демонстрировать игровой процесс проекта, значительная часть геймеров сошлись во мнении, что перед нами в лучшем случае «крепкий середняк». Первые профессиональные обозреватели оказались более резкими в своих суждениях.

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На момент публикации данной заметки рейтинг Scorn составлял 64—72 балла из 100 возможных в зависимости от конкретного агрегатора. Согласно комментариям обозревателей, в целом Scorn демонстрирует посредственные геймплейные характеристики и не менее посредственную сюжетную линию. Единственное, что хоть в какой-то степени «вытаскивает» проект — это непосредственно его визуальный дизайн, а также звуковое сопровождение. Два данных аспекта игры полностью соответствуют её жанру и стилю.

В остальном же рецензенты считают, что проект вызывает большое разочарование: сомнительная система чекпоинтов, слабая боевая система, плохо продуманные головоломки, невнятная запутанность локаций.

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Проект доступен на PC и Xbox Series.