Сколько их уже?

Разработчики из студии Velva Games, основанной ветеранами Riot Games и Electronic Arts, анонсировали Evercore Heroes — свой PvE-экшен с героями, подземельями и другими подобными вещами.

реклама

Действие Evercore Heroes разворачивается в научно-фантастической вселенной, где герои принимают участие в ожесточённых схватках формата «4 на 4». Для игроков в подобном случае приготовлен почти стандартный для MOBA набор активностей: прохождение подземелий, заряжание кристалла, усиление героев и сражение с себе подобными.

В дебютном трейлере нам показали, как герои пытаются решить поставленные задачи, но в какой-то момент замечают команду-конкурента. И вот здесь вступает вся эта механика с кристаллом: за уничтожение артефакта врага можно усилить волну «мобов» для вражеской команды.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксклюзивный бета-тест Evercore Heroes пройдёт в период с 13 по 16 октября. Дата релиза проекта будет объявлена позже.