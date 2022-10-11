Разработчики из студии Velva Games, основанной ветеранами Riot Games и Electronic Arts, анонсировали Evercore Heroes — свой PvE-экшен с героями, подземельями и другими подобными вещами.
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Действие Evercore Heroes разворачивается в научно-фантастической вселенной, где герои принимают участие в ожесточённых схватках формата «4 на 4». Для игроков в подобном случае приготовлен почти стандартный для MOBA набор активностей: прохождение подземелий, заряжание кристалла, усиление героев и сражение с себе подобными.
В дебютном трейлере нам показали, как герои пытаются решить поставленные задачи, но в какой-то момент замечают команду-конкурента. И вот здесь вступает вся эта механика с кристаллом: за уничтожение артефакта врага можно усилить волну «мобов» для вражеской команды.
Эксклюзивный бета-тест Evercore Heroes пройдёт в период с 13 по 16 октября. Дата релиза проекта будет объявлена позже.