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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Call of Duty Modern Warfare II в следующем году получит крупное сюжетное дополнение
Якобы вместо того, чтобы выпускать следующую полноценную часть серии.
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Слухи о том, что Activision Blizzard после слияния с Microsoft пересмотрит подход к выпуску новых частей серии Call of Duty, переведя его на двухлетний формат вместо «ежегодника», стали поступать уже из слишком авторитетных источников, чтобы перестать обращать на них внимание. О том, что на самом деле первой игрой, на которую распространится новое правило, станет готовящаяся к скорому выходу Call of Duty Modern Warfare II, сегодня сообщил журналист Bloomberg и по совместительству авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер.

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По его сведениям, в следующем году вместо запуска новой полноценной части серии Call of Duty нас ждёт релиз пусть и крупного сюжетного, но всё же дополнения, «или чего-то в этом духе», к Modern Warfare II. Подробностями аддона Шрайер на данный момент не владеет, однако если мы за наш многолетний опыт новостеписательства и можем быть в чём-то уверенными, так это в том, что данный журналист просто так ничего не публикует. Скорее всего, близкие к Infinity Ward источники предоставили ему соответствующую информацию.

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Как бы то ни было, реальное положение дел начнёт «вскрываться» уже совсем скоро: релиз Modern Warfare II состоится 28 октября, ну а в следующем году дополнение, если оно действительно существует, обязательно будет анонсировано.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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