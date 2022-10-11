Главный для многих «минус» проекта уже больше таковым не является.

Когда Electronic Arts совместно с Criterion Games официально представили Need for Speed Unbound, они параллельно подтвердили главный страх тех, кто в своё время начитались инсайдерских утечек: в игре будут нарочито «мультяшные» графические эффекты. Данное обстоятельство у многих игроков вызвало чувство лёгкого недоумения, дескать, подобные эффекты в игре данной серии совсем не к месту. К счастью, в Criterion ещё дружат со здравым смыслом, поэтому сегодня объяснили пользователям, что соответствующие графические эффекты можно будет отключать.

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При желании их также можно будет настраивать по своему усмотрению, но что-то нам подсказывает, что полное отключение — тот вариант, который выберет подавляющее большинство геймеров. Вопрос здесь вызывает только один момент: зачем нужно было вообще эти эффекты добавлять.

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В любом случае, релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на актуальных платформах (без «пастгена»), тогда-то всё и увидим. В России — только окольными путями или с помощью «народных версий».