Вампиры — это всегда актуально.

Разработчики из Flying Wild Hog совместно с Focus Entertainment опубликовали новый трейлер Evil West — своего экшена от третьего лица про «зловещую угрозу», которая нависла над Диким Западом. Видео посвятили высокорождённым вампирам — одному из видов существ здешнего бестиария.

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Представленные в ролике монстры являются представителями касты могущественных вампиров во вселенной игру Evil West. С помощью свежего наглядного материала авторы напоминают, что эти существа намного опаснее, быстрее и свирепее остальных кровососов.

«Зловещая угроза нависла над Американской землей. Вы как один из последних агентов сверхсекретной организации по отлову вампиров — последняя надежда человечества перед закоренелым ужасом, что появляется из тьмы. Вставайте на защиту Дикого Запада — станьте супергероем, искорените вампирскую угрозу и спасите Соединенные Штаты!

В беспощадном, взрывном бою задайте всем жару своими револьверами, заправленной молнией рукавицей и гаджетами. Отстреливайте кровожадных чудищ с размахом как охотник-одиночка или вместе с другом. Исследуйте и сражайтесь в сюжетной кампании, улучшая свое оружие и охотничьи приспособления. Открывайте новые преимущества, чтобы еще более мастерски укладывать монстров, и вырабатывайте собственный стиль, одолевая сверхъестественные полчища», — гласит официальное описание игры.

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Напомним, Evil West должна поступить в продажу 22 ноября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One.