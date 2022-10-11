Когда компания Meta Platforms Inc.* на фоне начала боевых действий на территории Украины позволила гражданам этого государства открыто писать гневные и откровенно экстремистские заявления в адрес российских военнослужащих и высшего политического и военного руководства, обосновав это «необходимостью выпустить пар», в России довольно оперативно признали компанию экстремистской организацией с запретом на осуществление дальнейшей деятельности. Теперь история получила новое развитие.
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Как стало известно, Росфинмониторинг внёс Meta* в реестр террористов и экстремистов. Отныне компания Марка Цукерберга соседствует с многочисленными одиозными террористическими группировками. Допускается ли удаление компаний и группировок из данного реестра, неясно, но в любом случае, ничего хорошего для будущего Meta* в России, которого теперь нет, это не сулит.
* — Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией.