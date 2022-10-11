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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard сообщила о продолжении DDoS-атак на свою сетевую инфраструктуру
Нас хотят убедить в том, что это и есть причина проблем с Overwatch 2. Верим?
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Запуск Overwatch 2 обернулся для Blizzard одной большой проблемой: громадные очереди на вход, вылеты из матчей, ошибки с доступом к героям. Всё это, как ни прискорбно об этом сообщать, продолжается по сей день, и, по заявлениям Blizzard, виной тому — массированные DDoS-атаки на её сетевую инфраструктуру. Как передают представители компании, это уже третий распределённый удар типа denial-of-service за неделю.

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Blizzard уверяет, что оперативно решает обрушившиеся на её системы проблемы, однако сообщения из первых уст — от игроков — опровергают эти заявления. Геймеры по-прежнему жалуются на многочисленные ошибки, проблемы с соединением и выпадение героев из доступа.

Последнее, к слову, частично связано с временным отключением Бастиона, Торбьорна и Кирико: в их параметрах были найдены критические ошибки, приводившие к нарушению игрового баланса.

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Хотя технически Blizzard не скрывала, что Overwatch 2 выходит в «раннем доступе», но столь непозволительно большое количество накладок явно не играет на пользу компании, которая последние годы лишь стремительно закапывала свою репутацию как на фоне скандалов, так и вследствие своего подхода к монетизации новых проектов.

#blizzard #overwatch 2
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