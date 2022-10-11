Что, в общем-то, было предсказуемо.

Если вы пристально следите за игровой индустрией, то наверняка знаете, что геройский шутер Overwatch будто намеренно создавался с расчётом на то, что на его основе (вернее, на основе его симпатичных персонажей) аниматоры будут создавать мультфильмы для взрослых. Количество контента по Overwatch на соответствующую тематику буквально зашкаливает, и на днях, после релиза сиквела, статистика вновь рванула вверх.

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Согласно сведениям издания Kotaku, на фоне релиза Overwatch 2 интерес к контенту для взрослых на соответствующих сайтах — упоминается, в частности, PornHub — ощутимо возрос, и на первое место по поисковым запросам взлетела D.Va, считающаяся одной из самых привлекательных воительниц данного геройского шутера.

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Что касается запросов по Overwatch 2 в целом, то он располагается на восьмом месте. Любопытно, что некоторые разработчики игр, в частности, Respawn с её Apex Legends, в своё время даже обижались, что энтузиасты массово создают 18+ контент по Overwatch, обходя стороной их видеоигры. В интересное, однако, время мы живём, и хорошие игры с возрастным рейтингом «12+» у нас появляются. Впрочем, в Overwatch 2 наряды женских персонажей сделали заметно менее вызывающими, что явно позитивный знак для пуританской части геймерского сообщества.