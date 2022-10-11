Когда ролевой экшен Genshin Impact от китайской студии miHoYo стал доступен для установки осенью позапрошлого года, он в считанные дни и недели обрёл колоссальную популярность, став без преувеличения самым широкоизвестным китайским игровым проектом за пределами Поднебесной. Поскольку видеоигры сегодня выступают в том числе в качестве инструмента культурного влияния на соседей и весь мир в целом, китайское правительство не могло остаться в стороне.
реклама
Так, вчера Министерство культуры и туризма Китая наградило miHoYo и отметило большой вклад коллектива в дело продвижения китайской культуры в мире. Студия стала единственным представителем китайской игровой индустрии, попавшим в список лауреатов соответствующей награды.
Сама Genshin Impact между тем продолжает развиваться и зарабатывать огромные деньги. По состоянию на конец сентября объём заработанных игрой только на мобильных устройствах средств превысил 3,7 млрд долларов.