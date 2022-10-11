А больше вам ничего не подключить?

По какой-то труднообъяснимой причине разработчики игр начали с фанатизмом, достойным лучшего применения, требовать от игроков привязывать свои номера телефонов к учётным записям, дабы пройти проверку по требованиям допуска к сетевой составляющей своих проектов. Недавно скандал на эту тему возник после требования подключения телефонов к учётной записи Battle.net в Overwatch 2, теперь свою порцию народного недовольства захотели получить авторы Call of Duty Modern Warfare II.

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Как передаёт издание Eurogamer, в Call of Duty Modern Warfare II, которая, между прочим, представляет собой премиальный (платный) проект, для доступа к сетевому режиму также потребуется привязать свой номер телефона к учётной записи. На одну учётную запись — один номер телефона.

С какой целью это делается конкретно в Modern Warfare II, пока можно только гадать. Предположительно, дабы обеспечить «стерильный» игровой процесс без оскорблений и прочих проявлений «токсичности». В данном случае если вашу учётную запись заблокируют, то зайти играть с альтернативного аккаунта будет значительно сложнее.

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Релиз Modern Warfare II состоится 28 октября. Тогда-то и узнаем подробнее, что, почему и зачем.