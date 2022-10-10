Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: пара трейлеров градостроительной стратегии Floodland про мир после глобального потопа
И такое теперь развивают.
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разработчики из студии Vile Monarch совместно с издательством Ravenscourt опубликовали сразу несколько трейлеров градостроительной стратегии Floodland, действие которой происходит после глобального потопа на Земле.

реклама

В первом ролике нас знакомят с базовыми геймплейными механиками проекта, попутно демонстрируя развитие поселения среди руин цивилизации. Выжившие люди селятся в палатках, борются за жизнь с другими сообществами и пытаются восстановить инфраструктуру и кое-что ещё.

Второй ролик в деталях раскрывает тему технологий, которые могут изучать игроки. Здесь будет возможность выбрать одно из нескольких направлений изучения, чтобы грамотно сэкономить очки науки на другие изобретения.

Сама стратегия Floodland предлагает игрокам попробовать выжить в мире, ставшем жертвой климатического катаклизма. Для этого им нужно будет исследовать земли, строить город и объединять кланы. Конфликт культур, ограниченность ресурсов — всякий раз геймеру предстоит делать непростой выбор.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Floodland должна поступить в продажу 15 ноября на ПК. Всем заинтересованным также рекомендуется изучить бесплатную демоверсию игры.

#floodland #vile monarch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
75
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
229
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
37
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
42
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
18
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
23:18
вообще, после отрыжки майнинга все будет круто; и карты дешевые и блоки питания - не исключение, так что проблем нет вообще
Энтузиасты подсчитали, какие блоки питания потребуются для RTX 4090, RX 7950 XT, RX 7900 XT и других
Денис Синяков
23:18
а, да, спасибоЮ, что напомнил, еще раз сходи фхуй
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Анастасия Волох
23:16
Мне не зачем. Но лучше всего self-hosted решения, чем полагаться на волю корпораций.
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
lesik78
23:14
Ну, и у кого еб...ло? Посиди без интернета, полохо себя вел, укронацист.
Блокада Тайваня невыгодна самому Китаю, как считают на острове
Василий Сорокин
23:14
а тогда почему они вымирали? жить надоело,? )))))
Астероид, приведший к вымиранию динозавров, взорвался с мощностью в 10 млрд атомных бомб времён ВМВ
Денис Синяков
23:13
вот повыше бы и по частям
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
lakoros
23:13
Ботам все равно куда спамить своими политическим говном.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Umid Xaydarov
23:12
Всё пацаны расходимся, вежливо убили
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Денис Синяков
23:11
иньекция в протез
MSI в новом BIOS позволит разгонять iGPU в AMD Ryzen 7000 — на 3 ГГц прирост производительности 20%
lakoros
23:11
Зачем эти ролики на этом сайте? идите сраться в другое место.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем