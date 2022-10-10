И такое теперь развивают.

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Разработчики из студии Vile Monarch совместно с издательством Ravenscourt опубликовали сразу несколько трейлеров градостроительной стратегии Floodland, действие которой происходит после глобального потопа на Земле.

реклама

В первом ролике нас знакомят с базовыми геймплейными механиками проекта, попутно демонстрируя развитие поселения среди руин цивилизации. Выжившие люди селятся в палатках, борются за жизнь с другими сообществами и пытаются восстановить инфраструктуру и кое-что ещё.

Второй ролик в деталях раскрывает тему технологий, которые могут изучать игроки. Здесь будет возможность выбрать одно из нескольких направлений изучения, чтобы грамотно сэкономить очки науки на другие изобретения.

Сама стратегия Floodland предлагает игрокам попробовать выжить в мире, ставшем жертвой климатического катаклизма. Для этого им нужно будет исследовать земли, строить город и объединять кланы. Конфликт культур, ограниченность ресурсов — всякий раз геймеру предстоит делать непростой выбор.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Floodland должна поступить в продажу 15 ноября на ПК. Всем заинтересованным также рекомендуется изучить бесплатную демоверсию игры.