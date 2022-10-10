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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Работа над зомби-экшеном State of Decay 3 ведётся как минимум с 2018 года
По крайней мере, такая информация содержится на странице экс-сотрудника Undead Labs.
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Летом позапрошлого года разработчики из студии Undead Labs официально анонсировали State of Decay 3 — триквел относительно популярного зомби-экшена про мир, в котором случилось масштабное заражение, повлекшее за собой «зомбификацию» огромной части населения. На тот момент проект находился на ранних стадиях разработки, и по сей день, судя по донесениям СМИ, конь в Undead Labs не валялся.

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Сегодня же выяснилось, что этот самый конь не приходил в Undead Labs ещё с октября 2018 года, а именно этот месяц и год указаны в резюме экс-сотрудника студии в деловой социальной сети LinkedIn как срок начала его работы над дизайном игрового мира State of Decay 3. Предположительно, в качестве идеи State of Decay 3 существует и того дольше.

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В начале сентября стало известно, что Undead Labs не справляется с поставленной задачей, так что в помощь ей был приписан коллектив The Coalition. О сроках сдачи State of Decay 3 в релиз пока даже разговоров не ведётся.

#xbox game studios #the coalition #undead labs #state of decay 3
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