Летом позапрошлого года разработчики из студии Undead Labs официально анонсировали State of Decay 3 — триквел относительно популярного зомби-экшена про мир, в котором случилось масштабное заражение, повлекшее за собой «зомбификацию» огромной части населения. На тот момент проект находился на ранних стадиях разработки, и по сей день, судя по донесениям СМИ, конь в Undead Labs не валялся.
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Сегодня же выяснилось, что этот самый конь не приходил в Undead Labs ещё с октября 2018 года, а именно этот месяц и год указаны в резюме экс-сотрудника студии в деловой социальной сети LinkedIn как срок начала его работы над дизайном игрового мира State of Decay 3. Предположительно, в качестве идеи State of Decay 3 существует и того дольше.
В начале сентября стало известно, что Undead Labs не справляется с поставленной задачей, так что в помощь ей был приписан коллектив The Coalition. О сроках сдачи State of Decay 3 в релиз пока даже разговоров не ведётся.