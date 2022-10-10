По крайней мере, такая информация содержится на странице экс-сотрудника Undead Labs.

Летом позапрошлого года разработчики из студии Undead Labs официально анонсировали State of Decay 3 — триквел относительно популярного зомби-экшена про мир, в котором случилось масштабное заражение, повлекшее за собой «зомбификацию» огромной части населения. На тот момент проект находился на ранних стадиях разработки, и по сей день, судя по донесениям СМИ, конь в Undead Labs не валялся.

реклама

Сегодня же выяснилось, что этот самый конь не приходил в Undead Labs ещё с октября 2018 года, а именно этот месяц и год указаны в резюме экс-сотрудника студии в деловой социальной сети LinkedIn как срок начала его работы над дизайном игрового мира State of Decay 3. Предположительно, в качестве идеи State of Decay 3 существует и того дольше.

рекомендации ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В начале сентября стало известно, что Undead Labs не справляется с поставленной задачей, так что в помощь ей был приписан коллектив The Coalition. О сроках сдачи State of Decay 3 в релиз пока даже разговоров не ведётся.