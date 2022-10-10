Разработчики из инди-студии Two Star Games анонсировали хоррор с элементами выживания Choo-Choo Charles, а сейчас была объявлена точная дата релиза проекта. Итак, произведение, в котором геймеру нужно будет кататься на старом поезде по острову, население которого «кошмарит» паукообразный поезд-убийца Чарли, поступит в продажу 9 декабря.
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Чарли — монстр не совсем обычный. Он питается человеческой плотью и устраивает дерзкие вылазки. Справиться с ним способен только главный герой, которого местные жители попросили во всём разобраться.
Игрок, путешествуя по острову на другом поезде, будет исследовать местность, прокачивать уровень брони и урона своему «болиду», а также переключать железнодорожные стрелки в попытках увернуться от опасности. Выглядит ли это всё «крипово»? Без сомнений!
Релиз Choo-Choo Charles должен состояться исключительно на ПК, про консольные версии пока ничего не слышно. Для проекта заявлены субтитры на русском языке.