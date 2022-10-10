Как известно, «Сбербанк» попал под так называемые санкции, к которым ещё в начале весны поспешила присоединиться корпорация Apple, удалившая все связанные с данным банком приложения со своих платформ, включая App Store. Как итог, российские пользователи утратили возможность устанавливать приложения «Сбербанка», включая «Сбербанк Онлайн». Поскольку iOS является закрытой системой, ограничения со стороны Apple нельзя обойти сторонними магазинами вроде NashStore и RuStore, поэтому «Сбербанку» приходится изворачиваться и маскировать своё приложение, загружая его под видом стороннего сервиса.
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В середине августа в App Store появилось приложение «СБОЛ», представляющее собой клон, копию «Сбербанка Онлайн», но спустя всего неделю Apple разгадала шараду и удалила из сервиса и его. Сегодня «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения о том, что «СБОЛ» вернулся в App Store, и что всем пользователям iOS имеет смысл установить его как можно более оперативно.
На момент публикации данной заметки повторный релиз «СБОЛ» в App Store был доступен. Вход в систему осуществляется по номеру банковской карты, в остальном же приложение полностью повторяет оригинал.