Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Клон приложения «Сбербанк Онлайн» вернулся в App Store
Надолго ли — вопрос.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 ASUS - цена идет к 30 тр

Как известно, «Сбербанк» попал под так называемые санкции, к которым ещё в начале весны поспешила присоединиться корпорация Apple, удалившая все связанные с данным банком приложения со своих платформ, включая App Store. Как итог, российские пользователи утратили возможность устанавливать приложения «Сбербанка», включая «Сбербанк Онлайн». Поскольку iOS является закрытой системой, ограничения со стороны Apple нельзя обойти сторонними магазинами вроде NashStore и RuStore, поэтому «Сбербанку» приходится изворачиваться и маскировать своё приложение, загружая его под видом стороннего сервиса.

реклама

В середине августа в App Store появилось приложение «СБОЛ», представляющее собой клон, копию «Сбербанка Онлайн», но спустя всего неделю Apple разгадала шараду и удалила из сервиса и его. Сегодня «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения о том, что «СБОЛ» вернулся в App Store, и что всем пользователям iOS имеет смысл установить его как можно более оперативно.

рекомендации
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На момент публикации данной заметки повторный релиз «СБОЛ» в App Store был доступен. Вход в систему осуществляется по номеру банковской карты, в остальном же приложение полностью повторяет оригинал.

#сбербанк #сбербанк онлайн
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
287
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
38
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
40
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
47
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
15
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
18:49
Это так плохо, что даже хорошо. Теперь даже Китаю придется прекратить всякие контакты с РФ. Потому что это уже полный зашквар
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Андрей Маликов
18:47
ты как вчера родился, первые месяцы после старта продаж в СНГ обычно до +30% к ррц, пока насыщение складов не произойдет. Хотя топ-менеджеры сетей иногда разворачивали тренд
Продажи процессоров Ryzen 7000 пошли ко дну – пользователи переходят на Intel из-за высоких цен AMD
rikki_tikki
18:47
РСФСР это не СССР. Это одна из республик Которая кстати вышла из СССР раньше УССР
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
ахахаxа
18:47
и щас колют-17:57 10.10.2022 В Кривом Роге, Кременчуге и Черкассах прогремели новые взрывы.Этот генерал назначенный на командование ВСО,раньше командовал ВКС в Сирии,этот любит ракетами и самолётами в...
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
rikki_tikki
18:44
Пробежался по мировым СМИ. Эта атака конечно новость номер 1 СМИ забиты фото сгоревших гражданских машин, разрушенной детской площадки, раненых женщин, поврежденных высоток Если стояла задача напомнит...
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Каrlsоn
18:44
Сегодня путин лишил россию права обижаться на неизбежную бомбежку москвы и питера. Не способная на военную победу - россия решила идти путём «аум сенрикё» и «аль-каиды». Невзоров
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Максим Ширшов
18:44
Без понятия, что там с системами управления самолетом у МС-21, но если там есть это иностранное говно с кучей закладок - надо вырезать к чертовой матери и заменить на отечественные аналоги, которых хв...
МС-21 - не думал не гадал как на отечественных двигателях летать стал
llucul
18:43
Почему некорректное ? ))) Смотрим
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Вадим Иванов
18:40
На выходе как всегда у беседки глючное не играбельное нечто, которое еще года 3 будут допиливать патчами и дополнениями, пример Fallout 76, на выходе масса недовольства, в течении 3 лет доводили до ум...
Над Starfield трудятся более пятисот разработчиков, это крупнейший проект Bethesda
Kasyan
18:38
Кондиционер взорвался?
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем