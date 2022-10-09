Как оно часто бывает в игровой индустрии, подробности тех или иных проектов всплывают из сторонних источников. Вот и на выходных внимательные посетители страницы графического программиста Bethesda Game Studios Жермена Мазака в деловой социальной сети LinkedIn заметили, что при работе над Starfield он занимался в том числе внедрением в проект RTX-технологий (трассировка лучей).
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Для каких конкретно деталей графики в Starfield будет использоваться трассировка лучей, не уточняется. Возможно, для всех сразу, но зачастую разработчики ограничиваются только RTX-отражениями и/или тенями. Хотелось бы верить, что данная амбициозная космическая RPG порадует не только масштабом и проработкой, но и технологическим совершенством. То есть, тем, чего игры от Bethesda на протяжении последних пятнадцати лет были полностью лишены.
Что до Starfield, то релиз игры был отложен до 2023 года, а согласно последним утечкам — и вовсе до второй его половины.