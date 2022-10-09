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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
Мы уже, откровенно говоря, подумываем о бессмысленности данного чарта с такими условиями.
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К сожалению или к счастью, но так уж сложилось, что в Steam помимо видеоигр и прочего тематического софта с некоторых пор продают в том числе и «железо». В данном случае — портативные ПК Steam Deck, а на этой неделе ещё напрямую и соответствующую док-станцию. В результате мы пришли к тому, что две верхних позиции из десяти имеющихся в чарте продаж в Steam заняты не играми, а, собственно, Steam Deck и её специализированной док-станцией.

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Всё это сильно искажает показатели продаж непосредственно видеоигр, поэтому мы в редакции приняли решение, что если ситуация будет сохраняться в её прежнем виде, что, по всей видимости, гарантированно, то последующих материалов о результатах недельных чартов продаж в нашей официальной новостной ленте сайта за редким исключением более представлено не будет. Исключения вроде успешных релизов новых игр будут, но публиковаться данные материалы явно будут не в еженедельном формате.

рекомендации
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Итак, чарт Steam за неделю со 2 по 8 октября включительно выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Steam Deck Docking Station;
  • FIFA 23;
  • Need for Speed Heat;
  • Marauders;
  • Cyberpunk 2077;
  • Grounded;
  • FIFA 23;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Slime Rancher 2.
#steam #valve #steam deck
1
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