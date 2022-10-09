К сожалению или к счастью, но так уж сложилось, что в Steam помимо видеоигр и прочего тематического софта с некоторых пор продают в том числе и «железо». В данном случае — портативные ПК Steam Deck, а на этой неделе ещё напрямую и соответствующую док-станцию. В результате мы пришли к тому, что две верхних позиции из десяти имеющихся в чарте продаж в Steam заняты не играми, а, собственно, Steam Deck и её специализированной док-станцией.
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Всё это сильно искажает показатели продаж непосредственно видеоигр, поэтому мы в редакции приняли решение, что если ситуация будет сохраняться в её прежнем виде, что, по всей видимости, гарантированно, то последующих материалов о результатах недельных чартов продаж в нашей официальной новостной ленте сайта за редким исключением более представлено не будет. Исключения вроде успешных релизов новых игр будут, но публиковаться данные материалы явно будут не в еженедельном формате.
Итак, чарт Steam за неделю со 2 по 8 октября включительно выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Steam Deck Docking Station;
- FIFA 23;
- Need for Speed Heat;
- Marauders;
- Cyberpunk 2077;
- Grounded;
- FIFA 23;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Slime Rancher 2.