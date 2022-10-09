Впрочем, в России всё равно только один вариант — ждать «народной» версии. Хоть и смысла в этом нет.

Чем крупнее издатель, тем, как ни парадоксально, сильнее он трясётся от мысли о том, что выпускаемую им игру будут получать неэкономическим способом. Чтобы воспрепятствовать этому, кто на какие шаги только не идёт: и постоянное требование «онлайна», даже если игра сугубо одиночная, и различные геймплейные элементы, которые работают только при подключении к «облаку», ну и, конечно, системы защиты наподобие Denuvo. Поскольку Gotham Knights в первую очередь является кооперативным боевиком, то один из способов защиты проекта в нём применён априори, но этого в Warner Bros Games посчитали недостаточным, поэтому сообщили о наличии в игре ещё и системы DRM-защиты Denuvo.

реклама

Как относиться к данной абсолютно предсказуемой, но всё же новой реальности, вопрос двоякий. С одной стороны, геймерское сообщество так и не пришло к единому мнению о влиянии Denuvo на производительность игр, поскольку в некоторых проектах влияние действительно есть и весьма существенное, а в других либо отсутствует, либо незначительное. В любом случае, всё это лишний «софт» и системы, которые будут активироваться параллельно с игрой, и радостного в этом мало.

Как бы то ни было, в России Gotham Knights, как и все игры WB Games, легально больше не продаются. Химичить с регионами станет лишь крошечная часть геймеров, остальные либо обойдут проект стороной, либо попробуют получить его на известных файлообменных ресурсах.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Gotham Knights — 21 октября.