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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Супергеройский боевик Gotham Knights будет защищён Denuvo
Впрочем, в России всё равно только один вариант — ждать «народной» версии. Хоть и смысла в этом нет.
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Чем крупнее издатель, тем, как ни парадоксально, сильнее он трясётся от мысли о том, что выпускаемую им игру будут получать неэкономическим способом. Чтобы воспрепятствовать этому, кто на какие шаги только не идёт: и постоянное требование «онлайна», даже если игра сугубо одиночная, и различные геймплейные элементы, которые работают только при подключении к «облаку», ну и, конечно, системы защиты наподобие Denuvo. Поскольку Gotham Knights в первую очередь является кооперативным боевиком, то один из способов защиты проекта в нём применён априори, но этого в Warner Bros Games посчитали недостаточным, поэтому сообщили о наличии в игре ещё и системы DRM-защиты Denuvo.

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Как относиться к данной абсолютно предсказуемой, но всё же новой реальности, вопрос двоякий. С одной стороны, геймерское сообщество так и не пришло к единому мнению о влиянии Denuvo на производительность игр, поскольку в некоторых проектах влияние действительно есть и весьма существенное, а в других либо отсутствует, либо незначительное. В любом случае, всё это лишний «софт» и системы, которые будут активироваться параллельно с игрой, и радостного в этом мало.

Как бы то ни было, в России Gotham Knights, как и все игры WB Games, легально больше не продаются. Химичить с регионами станет лишь крошечная часть геймеров, остальные либо обойдут проект стороной, либо попробуют получить его на известных файлообменных ресурсах.

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Релиз Gotham Knights — 21 октября.

#gotham knights
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