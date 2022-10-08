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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки сильно критикуют систему монетизации в Overwatch 2
Того, за что имеет смысл заплатить, кот наплакал. В основном жуткая халтура.
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После того как Blizzard приняла решение перевести Overwatch 2 на условно-бесплатную модель распространения, а монетизировать проект за счёт боевого пропуска и платной косметики, дальнейшее направление движения игры стало предельно понятным. Единственное, на что надеялись геймеры, это не дотошность Blizzard в плане соответствия некому определённому уровню качества. Но, к сожалению, современная Blizzard — это уже не то, что было когда-то в незапамятные времена, и убедиться в этом геймеры смогли вскоре после того, как начали рассматривать контент боевого пропуска.

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Выяснилось, например, что за редчайшим исключением вроде «мифических» (самого высокого качества и детализации) обликов наполнение боевого пропуска оставляет желать лучшего. Многие продаваемые облики персонажей слабо отличаются от оригинальных обликов, при этом цена в местной премиальной валюте эквивалентна примерно двадцати долларам.

Сама компоновка боевого пропуска также оставляет желать лучшего. По словам игроков, они не видят в местном боевом пропуске ничего такого, что мотивировало бы их заниматься «гриндом», не говоря уже про вложение реальных денег. Возможно, такая ситуация только с первым боевым пропуском, который вышел комом, но с другой стороны, дебют всегда должен быть идеальным, поскольку первое впечатление, по человеческой психологии, самое важное, и от которого в дальнейшем многое зависит.

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Что дальше — вопрос интересный, но учитывая тот факт, что реально на игровой процесс влияние боевого пропуска начнёт сказываться только через несколько месяцев, когда начнут появляться новые герои, разблокировка которых осуществляется через прокачку бесплатной версии боевого пропуска или покупку его премиальной версии, ничего страшного пока не происходит. Основное внимание Blizzard сейчас должно быть сконцентрировано на балансе героев и его скорейшем исправлении.

#blizzard #overwatch 2
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