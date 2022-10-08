А «бабулечки» на это у компании есть?

Компания Starbreeze, которая последние годы пребывала в состоянии если не клинической смерти, то очень близко к этому, потихоньку начинает оживать. Реинкарнация пока проходит в весьма незаметном режиме, но недавно представители компании сообщили, что к открытию готовится её специальное подразделение, которое будет заниматься изданием игр сторонних студий.

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Таким образом, Starbreeze возобновляет одну из своих основных деятельностей, которая три года назад была свёрнута в рамках «реконструкции», под которой в шведском законодательстве подразумевается план спасения отечественных компаний от банкротства и закрытия.

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На первых этапах возобновления деятельности Starbreeze будет издавать небольшие и практически никому неизвестные игры вроде инди-рогаликов и инди-выживачей. Первые продукты под эгидой Starbreeze должны будут поступить в продажу в следующем году.