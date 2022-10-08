Казалось, что Blizzard давно забросила производство своих фирменных короткометражек по Overwatch, но запуск «сиквела» всё же дал понять, что вышибающие слезу анимационные ролики будут продолжать выходить. Насколько часто, непонятно, но начало, определённо, положено. Сегодня разработчики опубликовали анимационный ролик, посвящённый Кирико — отважной девушке, вставшей на защиту своей родной деревушки Канедзака.
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Поскольку русских версий данных видеороликов в обозримой перспективе больше не будет, позволим себе сжатый пересказ. Кирико живёт в Канедзаке, которую терроризируют криминальные элементы. Законной власти в этой находящейся в тени Ханамуры деревне, по всей видимости, нет, поэтому мама нашей героини жутко недовольна тем фактом, что дочь легкомысленно относится к собственной безопасности, прогуливается по магазинам пончиков и пропускает уроки владения мечом (катаной).
В свою очередь, Кирико убеждает матушку, что в ней существует могущественный дух лисицы, передавшийся ей от бабушки, и именно этот дух её оберегает, дарует силы и спасает от неприятностей. По закону жанра, у героини как по заказу появляется возможность продемонстрировать свои волшебные силы: на дом нападают мафиозные структуры и угрожают пожилому соседу с его маленькой внучкой, тем самым пробуждая в Кирико праведный гнев, высвобождающий дух лисицы. Под влиянием духа Кирико расправляется с обидчиками, исцеляет смертельные раны дедушки-соседа и вызывает чувство гордости у собственной мамы.
Заканчивается короткометражка слезливой сценой и словами «Мой ребёнок — супергерой». В общем, фанатам Overwatch к просмотру обязательно, остальным — на серьёзное усмотрение.