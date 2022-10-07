Боевик про временную петлю Deathloop, быть может, и не снискал всеобщего восторга и одобрения, но во многих аспектах оказался вполне достойным проектом. Настолько достойным, к слову, что значительное количество геймеров по внутренним намёкам и отсылкам начали предполагать, что вселенная Deathloop каким-то образом связана со вселенной культовой серии Dishonored от той же студии Arkane.
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Что ж, теперь строить догадки на этот счёт не имеет смысла: о том, что вселенные Deathloop и Dishonored связаны, сообщил сам геймдиректор Deathloop Динга Бакаба. Связь между играми, собственно, весьма незначительная: да, из события разворачиваются в одной и той же вселенной, но действие Deathloop происходит спустя много-много лет после событий Disonored Death of the Outsider.
Изначально девелоперы не хотели заострять внимание на связи двух игр, но геймеры слишком быстро всё разузнали, так что им пришлось перестать строить из данного обстоятельства большую тайну.