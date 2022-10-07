Догадки об этом начали появляться ещё после релиза Deathloop.

Боевик про временную петлю Deathloop, быть может, и не снискал всеобщего восторга и одобрения, но во многих аспектах оказался вполне достойным проектом. Настолько достойным, к слову, что значительное количество геймеров по внутренним намёкам и отсылкам начали предполагать, что вселенная Deathloop каким-то образом связана со вселенной культовой серии Dishonored от той же студии Arkane.

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Что ж, теперь строить догадки на этот счёт не имеет смысла: о том, что вселенные Deathloop и Dishonored связаны, сообщил сам геймдиректор Deathloop Динга Бакаба. Связь между играми, собственно, весьма незначительная: да, из события разворачиваются в одной и той же вселенной, но действие Deathloop происходит спустя много-много лет после событий Disonored Death of the Outsider.

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Изначально девелоперы не хотели заострять внимание на связи двух игр, но геймеры слишком быстро всё разузнали, так что им пришлось перестать строить из данного обстоятельства большую тайну.